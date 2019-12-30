الرئيس العراقي: لاحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية

أشار الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ خلال لقائه السفير ال​إيران​ي ب​بغداد​ ايرج مسجدي، إلى أهمية "احترام الإرادة الوطنية" العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية، مشيرا أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي.

وأكد بيان ​رئاسة الجمهورية​ العراقية، على "أهمية التركيز على المصالح المشتركة بين العراق وإيران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وتمت الإشارة إلى أهمية دعم الاستقرار في العراق واحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية".

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