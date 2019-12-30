محافظ البقاع أصدر تعميما بتسهيل إنجاز معاملات ذوي الإحتياجات الخاصة

أصدر محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​، تنفيذًا للمبادرة المتعلّقة بتسهيل إنجاز المعاملات العائدة لذوي الإحتياجات الخاصّة، تعميمًا حمل الرقم 4/2684 - 2019، طَلَب بموجبه من المصالح والدوائر الممثّلة في محافظة البقاع البدء بتنفيذ مضمون تلك المبادرة، وفق الآليّة الّتي سبق وتمّ الاتفاق عليها بين محافظ البقاع ومنتدى المقعدين في زحلة.

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