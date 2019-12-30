الدفاع المدني: انتهاء عمليات الاطفاء داخل معمل لصناعة البطاطا المقلية بالصرفند

اعلن ​الدفاع المدني​ عن "انتهاء عمليات الاطفاء و التبريد داخل مستودعين ضمن معمل لصناعة رقائق ​البطاطا​ المقلية ومشتقاتها في ​البابلية​ ب​الصرفند​".

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