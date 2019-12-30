النشرة: لا صحة لما يحكى عن عقدة لدى حزب الله والوطني الحر بموضوع تشكيل الحكومة

علمت "​الخليج 365​" أن "الأسماء لم تحسم بعد في موضوع تشكيل ​الحكومة​ المقبلة، وعرف منها فقط العميد المتقاعد زياد عرابي، إلا أن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ يتوجه إلى تشكيل حكومة من 18 وزيراً على أن يتحمل أغلب الوزراء مسؤولية وزارتين".

ورجّحت مصادر "النشرة" أن "يتم دمج وزارتي ​السياحة​ والاعلام، ​الصحة​ والشؤون الاجتماعية، ​الاقتصاد​ و​الزراعة​، نيابة رئيس ​مجلس الوزراء​ و​وزارة الدفاع​، وغيرها من الوزارات بطريقة مدروسة على أن تبقى وزارتا الخارجية والمالية مستقلتين"، مشددة على أن "سبب عدم حسم الأسماء مرتبط بموضوع ​التوازن الطائفي​"، ونافية بشكل قاطع "كل ما يحكى عن عقدة لدى ​حزب الله​ و​التيار الوطني الحر​ خلال عملية التأليف".

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