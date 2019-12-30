قاضي التحقيق الاول في بيروت يستجوب هدى سلوم بحضور وكيلها

تستمر جلسة إستجواب رئيس ومدير عام هيئة إدارة السير ​هدى سلوم​، أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ جورج رزق بحضور وكيلها المحامي مروان ضاهر، وذلك في "إدعاء ​النيابة العامة​ الإستئنافية عليها وعلى موظفين وسماسرة ومعقبي معاملات في النافعة بجرائم قبول الرشى واستغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع".

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