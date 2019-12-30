وكالة الاستخبارات الصومالية: بلد أجنبي خطط لتفجير مقديشو

أعلنت وكالة الاستخبارات و​الأمن​ القومي ​الصومال​ية عن أن "بلدا أجنبيا خطط ل​تفجير​ ​مقديشو​ الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان"، موضحةً أن "التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت الفائت، تم عرضه على ​الحكومة​"، مشيرةً إلى أن "التفجير تم التخطيط وإدارته من قِبل بلد أجنبي، وأنه سيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير".

والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل العشرات، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.