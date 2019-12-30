أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية عن أن "بلدا أجنبيا خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان"، موضحةً أن "التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت الفائت، تم عرضه على الحكومة"، مشيرةً إلى أن "التفجير تم التخطيط وإدارته من قِبل بلد أجنبي، وأنه سيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير".
والسبت، وقع تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل العشرات، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الاستخبارات الصومالية: بلد أجنبي خطط لتفجير مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.