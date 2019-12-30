أعلن رئيس لجنة ​الاعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "عقد جلسة طارئة للجنة الاعلام والاتصالات يوم غد الثلاثاء، لدرس ومناقشة تمديد عقود شركتي الخليوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: جلسة طارئة للجنة الاعلام والاتصالات غداً لمناقشة تمديد عقود شركتي الخليوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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