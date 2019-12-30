عويدات طلب إيداعه معلومات عن تحويلات مالية للخارج جرت بالآونة الأخيرة

طلب النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ من ​القضاء​ السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف ​لبنان​، ولجنة الرقابة على ​المصارف​، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة، علما أن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون.

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