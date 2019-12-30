محتجون اعتصموا أمام مصرف لبنان منددين بالسياسة والهندسات المالية

اعتصم بعض ​المحتجين​ أمام ​مصرف لبنان​ وسط انتشار للقوى الأمنية وفرقة ​مكافحة الشغب​ في محيط المصرف وفتح مسرب لمرور السيارات باتجاه ​الحمرا​. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإستعادة ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين، مرددين هتافات تندد ب​السياسة​ والهندسات المالية المتبعة والمجحفة في حق اللبنانيين، ومطالبين بإجراء قيود مصرفية اكثر عدالة ووضع اطار زمني واضح لهذه القيود واستثناء صغار المودعين وحسابات ​التوطين​ وتطبيقها فقط على كبار المودعين، ودعوا الى استثناء ​القروض​ التعليمية من تبعات الانهيار عبر فرض مصرف لبنان قرار رسمي يضمن تحييد ​الطلاب​ من تبعات الانهيار، وتوفير السيولة لاستمرار قروض التعليم.

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