أبو فاعور:يجب اعادة بناء نظام اقتصادي يقوم على الصناعة والزراعة والإنتاج

أكد وزير ​الصناعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​وائل أبو فاعور​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "النموذج الاقتصادي اللبناني الذي قام على أسطورة نتاجر مع الآلهة فشل، ويجب اعادة بناء نظام اقتصادي جديد يقوم على الصناعة و​الزراعة​ والإنتاج".

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