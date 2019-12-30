في حصاد 2019 بالأقصر.. تحصن 4 ملايين طائر و97 ألف رأس ماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر خلال العام 2019، جهودًا كبيرة في مجال الطب البيطري، وفعاليات نظمتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وفي مقدمتها حملات الوقاية والتحصين من الأمراض ومتابعة المجازر والمنشآت السياحية ومشروعات التربية والتسمين.

"الخليج 365" رصد أبرز الفعاليات والمجهودات التي قامت بها مديرية الطب البيطري على مدار الـ12 شهرًا الماضية في الأقصر.

وفي قطاع الوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع قال الدكتور عاطف أحمد على مدير عام الطب البيطري إنه جرى تنفيذ 3 حملات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لتحصين وعلاج 96908 رأس تقريبًا، وتوجيه حملات مكثفة ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام "أبقار وأغنام" بإجمالي 46914 حيوانًا، وشن حملات التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز بإجمالي 13325 رأس.

وشهد مجال مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تحصين 4 ملايين طائر حضانات، بالإضافة إلى التحصين الخاص بدواجن التسمين بالمزارع الموجودة في الأقصر عن طريق نظام G.P.S ، ونتج عن ذلك انخفاض نسب الإصابة والنقوق في جميع الحيوانات والطيور طبقًا لتحاليل العينات المرسلة للمعامل المركزية في القاهرة .

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وفي مجال المجازر والتفتيش على الأغذية أكد مدير المديرية تحقيق متابعة يومية لـ5 مجازر على مستوى المحافظة، والكشف على الأغذية المسلمة لفرق الأمن والمستشفيات الحكومية والجامعات وتكثيف الحملات على أماكن عرض الأغذية من أصل حيواني في منافذ البيع، وكذلك تشكيل لجنة للكشف على الأغذية بالمطاعم السياحية والفنادق والمراكب العائمة والإشراف على العديد من مجازر الدواجن على مستوى المحافظة.

كما شهد مجال التأمين على الماشية، إحياء وتنشيط المشروع الرئاسي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مثل المشروع القومي للبتلو وقروض البنك الأهلي.

وضمن مجال أمراض الصحة العامة والأمراض المشتركة تم التحصين من الأمراض المشتركة من خلال حملات الكشف والتحليل الدوري ضد الأمراض المشتركة مثل البروسيلا والقضاء على الكلاب الضالة منعًا لانتشار مرض السعار وغيره من الأمراض الأخرى.

وفى قطاع التلقيح الصناعي تم تحسين السلالات للجاموس والأبقار من خلال عمليات التلقيح الصناعي بأعداد كبيرة كما استمرت حملات الإرشاد البيطري بعقد دورات مكثفة لإرشاد المواطنين ضد الأمراض المنتقلة عن طريق الحيوانات والطيور والتوعية للحفاظ على الثروات الحيوانية والداجنة بالمحافظة وكذلك الحفاظ على الثروة السمكية الموجودة فى نيل الأقصر والترع والمجارى المائية وتطبيق مشروع هادف للربح أسماك الصحراء مثل مشروع الدكتور مصطفى محمود بالأقصر.