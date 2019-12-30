السكة الحديد: السيطرة على حريق محدود في القطار "539" بكفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بعد وصول القطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب القاهرة "منوف" كفر الزيات محطة كفر الزيات الساعة 11:25، تلاحظ لناظر المحطة تصاعد أدخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار نتيجة لحريق محدود بها.

ولفتت الهيئة، أن الأدخنة ظهرت بعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار فارغ، وأثناء تدوير الجرار للقيام بدور قطار 850 المقرر قيامه الساعة 13:05.

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وذكرت الهيئة أنه على الفور تم استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بالمحطة وطفايات الحريق وبمساعدة مطافي البلدية تم إخماد الحريق نهائيًا وتحرر بذلك محضر شرطة برقم 2/106 أحوال نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات.

وقرر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب هذا الحريق وحصر تلفيات العربة.

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