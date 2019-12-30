أكد جيريمايا مامابولو، الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ملتزمان بتحقيق سلام دائم في السودان، وفقاً لـ أ ش أ.
وقال مامابولو، في بيان اليوم الاثنين،" إن اليوناميد داعمة بشكل كلي لعملية السلام بين حكومة السودان
وأضاف: "لقد كان عام 2019 عاما للتغيير بالنسبة لأهل دارفور وموظفي اليوناميد، وبينما تمر البعثةُ بعملية التقليص، ما يتطلب إعادة هيكلة عملياتها على الأرض، فنعمل بجانب الهياكل الانتقالية بحكومة السودان والشركاء بفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة تحقيق متطلبات الحماية وتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين في دارفور".
وأكد أن اليوناميد ستستمر بشكل دؤوب في تنفيذ تفويضها، وستظل ملتزمة بقضية السلام والاستقرار والتنمية والأمن في دارفور، حتى تنهي مهمتها في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر يوناميد: الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ملتزمان بتحقيق سلام دائم في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.