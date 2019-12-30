الجامعة العربية تدين اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية

أدانت جامعة الدول العربية قرار إسرائيل باقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية تحت حجة الدفع لأُسر الأسرى والشهداء معتبرة إياه إجراءً عدوانيًا يؤكد مضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي قُدمًا في تنفيذ مشاريعها بتقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم الإثنين، إن هذا السطو الرسمي المُعلن على أموال الشعب الفلسطيني

يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ مشاريعها بتقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين، بالإضافة إلى أسس الشرعية والقانون الدولي، وذلك ما يضاعف من أهمية وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والانتقال بالموقف إلى ممارسة الضغوط الحقيقية والمؤثرة على سلطة الاحتلال لإلزامها بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومساءلتها أمام العدالة الدولية الناجزة والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وفيما يتعلق باستمرار الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، قال أبو علي إن إعلان إسرائيل بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية هو في سياق مسلسل تصعيد استهداف سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية وإمعانها في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت مجموعة من الإجراءات العدوانية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني خاصة المصادقة على بناء ألفي وحدة استيطانية وإقرار تسجيل العقارات الاستيطانية في السجلات الرسمية الإسرائيلية؛ تكريسًا للمصادرة والاستيطان ومحاولات شرعنته والبدء بالضم التدريجي للضفة الغربية.