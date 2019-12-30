الصين تعترض على تصريحات أمريكية بشأن "شينجيانغ" و"التبت"

أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد والتبت الصينية..داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها إن الصين تحاول محو معتقدات وثقافات مواطنيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ

- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - : "إن التصريحات الأمريكية شائعات وافتراءات وإن الاستقرار السياسي الحالي والتنمية الاقتصادية والوحدة والتعايش العرقي في شينجيانغ والتبت هي أقوى رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي".وأضاف شوانغ أن هناك أكثر من 24 ألف مسجد في شينجيانغ بمتوسط مسجد واحد لكل 530 مسلما كما يوجد أكثر من 1700 موقع ديني وأكثر من 46 ألف راهب وراهبة مقيمين في التبت فيما حث الجانب الأمريكي على الاهتمام بشؤونه الخاصة بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه في 2019 شهدت الولايات المتحدة - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - أكبر عدد من عمليات القتل الجماعي المسجلة منذ السبعينات حيث تم تسجيل 41 حادثا و211 حالة قتل وأن 33 من بين الحوادث المسجلة تعود لاستخدام أسلحة نارية.