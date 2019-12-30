مستقبل السياسة التركية في ظل اعتلاء المعارضة عرش إسطنبول

شهدت تركيا عام 2019 انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي فاز فيها أحد مرشحي حزب الشعب الجمهوري والذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا ما يعد إشكالية لما له من بالغالأثر على السياسة الداخلية والخارجية التركية خلال الفترات المقبلة، لذلك نسعى إلى الإجابة على تسائلين حول ما هي أهمية انتخابات بلدية إسطنبول لحزب العدالة والتنمية ؟ ماهي تداعيات فوز الحزب المعارض بالانتخابات على مكانة حزب العدالة والتنمية ؟

أولاً: أهمية انتخابات بلدية أسطنبول للرئيس التركي رجب طيب اردوغان

فنى الرئيس التركي الحالي عمره في تأسيس بلدية إسطنبول، حيث تعد رئاسة تلك البلدية بداية مشواره وصعوده السياسي والتي ترجع إلى 27 (مارس) 1994، وتمكّن من وضع تشخيص صحيح للمشكلات المزمنة لهذه المدينة التي تعتبرإحدى أهم المدن الكبرى في العالم، إذ أوجد لها حلولًا سريعة وناجحة، على سبيل المثال: مشكلة المياه بمدّ أنابيب المياه لمسافات طويلة بلغت مئات الكيلومترات، ومشكلة النفايات بنصب أحدث المنشآت لتدويرها، ومشكلة التلوث بمشروع الانتقال إلى استهلاك الغاز الطبيعي.

وقام أردوغان كذلك بإنشاء أكثر من 50 جسرًا ونفقًا وطريقًا سريعًا لتجاوز معضلة المرور والتنقل في المدينة، وبادر إلى مشاريع أخرى كثيرة فتحت آفاقًا مستقبلية للمدينة. واتخذ أردوغان تدابير دقيقة لاستثمار موارد البلدية بحكمة والقضاء على الفساد، وتمكن عند توليه منصب الرئاسة من تسديد جلّ ديون البلدية التي كانت تقرب من ملياري دولار أمريكي، ثمّ قام باستثمارات ضخمة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، وبذلك فتح أردوغان صفحة جديدة في تاريخ البلديات التركية، إذ نال ثقة السكان من جهة، وأصبح مثالًا متبعًا

وقدوة حسنة لرؤساء البلديات الأخرى من جهة ثانية .

إلى جانب ذلك تم تعديل وتجديد قوانين البلديات والإدارات الخاصة فى المحافظات، منها: قانون البلديات رقم (5393)، وقانون البلديات الكبرى رقم (5216)، وقانون الإدارات الخاصة فى المحافظات رقم (5302)، وقانون وحدات الإدارة المحلية رقم (5355)، وقانون تخصيص حصة من عائدات ضريبة الموازنة العامة إلى الإدارات الخاصة فى المحافظات والبلديات، كما صدر فى عام 2012 قانون إعادة ترسيم حدود البلديات الكبرى. ونتيجة لانتقال تركيا إلى النظام الرئاسى فى عام 2018، صدر القرار الرئاسى رقم 17 عام 2018، والذى ربط جميع ميزانيات البلديات بخطة الموازنة العامة للدولة، تم أيضا قبل انطلاق انتخابات 2019 بموجب تشريع جديد نقل صلاحية التحقيق مع رؤساء البلديات من وزارة الداخلية إلى رئيس الجمهورية وفصلهم بقرار مباشر منه.

ونتيجة لتلك التعديلات التي اجريت على قوانين البلديات، الهدف منها هو السيطرة الشديدة إداريا وماليا على البلديات فى ظل النظام الرئاسى المطلق، حيث يتم منح الرئيس التركى وحزبه الحاكم فرصة لإعادة ترتيب السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يتوافق مع قناعاته الإيديولوجية،ويعد ذللك أحد القضايا الخلافية بين النظام التركي الحاكم والمعارضة ممثلة في حزب الشعب الجمهوري.

على الجانب الأخر ما يؤكد لنا أهمية انتخابات بلدية اسطنبول إستراتيجيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وسياحيا أنهاتتكون إداريا من (39) قضاء، منهم (25) فى الجانب

الأوربى، و(14) فى الجانب الآسيوى، ويمثل سكانها كافة المكونات المجتمعية التركية .

ثانيا: تداعيات فوز الحزب المعارض بالانتخابات على مكانة حزب العدالة والتنمية

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لا يعد فوز حزب معارض في انتخابات بلدية اسطنبول التحدي الوحيد أمام الحزب الحاكم بل يعاني حزب العدالة والتنمية من الانقسامات الداخلية خاصة بعد استقالة أبرز مؤسسي الحزب مثل علي باباجان وأحمد دأود أوغلو نتيجه سياسيات الحزب التي باتت تخدم مصالح الرئيس رجب طيب أردوغان ، بجانب انسحاب أكثر من مليون عضو من عضويه الحزب وبالتالي فإن هذه الانشقاقات ستؤثر بصورة كبيرة على مسار حركة الحزب الحالية والمستقبلية، في حين كشف بكر آغيردر، مدير شركة "قوندا" التركية لاستطلاعات الرأي والدراسات، عن تراجع القاعدة الشعبية لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 38% إلى 27% ..

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إلى جانب ذلك تداولت أنباء حول اعتزام أحمد داود أوغلو لتشكيل حزب جديد منافس للحزب الحاكم ، حيث أشار داود أوغلو إلى مواصلة عمله لتأسيس حزبه الجديد وافتتاح مكتبين رئيسين، الأول في العاصمة أنقرة والثاني في إسطنبول، لافتًا إلى أن المكاتب الخاصة بداود أوغلو الموجودة في إسطنبول تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار يوميًا .

بالاضافة إلى ماسبق ذكره نجد انه بالرغم من انتهاج تركيا سياسات عامة حسب التخصصات التي تضع من أجلها تلك السياسات في العديد من المجالات (الاقتصاد ، العلاقات الخارجية ، الصحة العامة ، التعليم )، بجانب الاصلاحات التي نفذتها والتطورات على الادارة العامةبهدف تحقيق الرضاء الشعبي إلا انها عجزت عن تحقيق هذا الهدف ، حيث تبين من خلال استطلاعات الرأي التي اجراها TESEV على جميع سكان تركيا أنهم غير راضين عن الجودة وانخفاض الرضاء الشعبي، بجانب ما كشفته نتائج بحث TÜSİAD أن المواطنين غير راضين عن ظروف معيشتهم الشخصية فضلاً عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وعدم الرضاء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وعلى نوعية الإدارة.

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