"العربي للمسئولية المجتمعية" يختار سالي عاطف سفيرًا للنوايا الحسنة للشئون الإفريقية

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اختار المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ACSR، سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلة الإفريقي 2063، كسفيرة له للشئون الإفريقية.
وقال المجلس في خطابه الرسمي، إنه نظرا للجهود التي يلمسها الجميع، ويشهد لها كل من يهتم بالشأن الإفريقي
وأكد المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تشرفه باختيار سالي عاطف سفيرا للنوايا الحسنة للشئون الإفريقية بالمجلس، لدعم جهود المجلس في المسئولية المجتمعية وأنشطته تجاه القارة السمراء.
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