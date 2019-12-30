إنقاذ 19 مهاجراً قبالة سواحل فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 19 مهاجراً، أمس الأحد، قبالة شواطئ دونكيرك في شمال فرنسا، بينما كانوا يحاولون العبور إلى بريطانيا بواسطة قارب صغير.
وأفاد بيان للمديرية البحرية في المانش وبحر الشمال أن القارب الذي كان على متنه 16 رجلاً وامرأة وطفلان، واجه صعوبات عندما كان على بعد 7 كيلومترات من الساحل قرابة الساعة 21,00 (20,00 ت غ).
وشاركت في عملية الإنقاذ مروحية تابعة للبحرية وزورق لخفر السواحل وقارب نجاة تابع للجمعية الوطنية للإنقاذ في البحر. وحُول مسار قارب للصيد لإغاثة المهاجرين.
ووصل المهاجرون، الذين كان بعضهم يعاني من انخفاض في حرارة الجسم، إلى الساحل الفرنسي بعيد منتصف الليل.
وفي وقت مبكر صباح الأحد، تمت إغاثة 30 شخصاً في المانش خلال عمليتي إنقاذ.
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