تراند اليوم : منى فاروق تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز “عيب عليك”

قرر وائل عبد العزيز، فضح شقيقته النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز أمام كل خلق الله، وأفشى أسرارًا عن علاقتهما، وقال إن حياته ضاعت بسببها كما اتهمها بضرب الخادمات.

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الممثلة المصرية منى فاروق صاحبة الأفلام الإباحية التي جمعتها مع المخرج خالد يوسف، دافعت عن ياسمين وهاجمت شقيقها الذي لم يحترمها وشن هجومًا عليها فقط لأنها أحبت وعشقت شخصًا أصغر منها.

وقالت منى: “عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كده.. أختك أرجل منك.. أنا اتمنيت إنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك”

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