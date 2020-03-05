شاهد: صورة حديثة تنذر بوجود "حياة غريبة" على المريخ

يعتقد علماء أن "حياة غريبة" قد تكون كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل سطح المريخ، حيث تم العثور على حفرة في المنحدرات الترابية لبركان "بافونيس مونس" على سطح المريخ.

وأشارت وكالة ناسا، إلى أن الحفرة تبدو بمثابة فتحة لكهف تحت الأرض، وتم التقاط صورتها في عام 2011 ويقوم العلماء بدراستها منذ ذلك الوقت.

وقال علماء من ناسا إن الصورة التحليلية تشير إلى أن فتحة الحفرة تبلغ نحو 35 مترا، وتوضح زاوية الظل الداخلية إلى أن الكهف الأساسي يبلغ عمقه نحو 20 مترا.

ويرى العلماء أن حياة غريبة قد تتواجد داخل هذه الحفرة الغامضة، بحسب موقع "ساينس أرت".

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكي، أن هذه الثقوب ذات أهمية خاصة لأن كهوفها الداخلية تكون محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، ولهذا السبب، تعد هذه الثقوب مكانا جيدا نسبيا لوجود حياة على المريخ.