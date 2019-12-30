تراند اليوم : المحكمة تفجر مفاجأة في قضية الفيديوهات الفاضحة لخالد يوسف ومنى فاروق

الخليج 365:- قرَّرت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق، المتهمة بقضية الفيديوهات الفاضحة مع المخرج المصري وعضو البرلمان خالد يوسف.

وجاء قرار إخلاء سبيل “فاروق” بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، على أن يتم حبسها شهرًا في حالة عدم سداد الكفالة؛ وفقًا لمواقع مصرية.

وصدر قرار المحكمة بناءً على التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لمنى فاروق وزميلتها شيماء الحاج تهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق بعد انتشار فيديوهات فاضحة لهما مع المخرج خالد يوسف، وقالتا إنهما كانتا متزوجتين منه عرفيًا.

وبعد حبسهما أسابيع على ذمة القضية قررت المحكمة إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، كما تم غخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان والإعلامية رنا هويدي بكفالة مالية أيضًا، حيث أنهما متهمتان في نفس القضية. الشبكة العربية