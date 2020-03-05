الامارات | تعرف إلى جدول حصص "التعلم عن بعد" للثانوية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى جدول حصص "التعلم عن بعد" للثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة التربية والتعليم الطلبة وذويهم من التصوير أثناء حصص "التعلم عن بعد"، والتي يخوضها طلبة المرحلة الثانوية (الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر)، اليوم، تجريبياً، مؤكدة على ضرورة التزام الطالب باللباس المناسب أثناء الحصص.

جاء ذلك في الدليل الإرشادي الذي وزعته المدارس على الطلبة، تنفيذ تجربة التعلم عن بعد التي أطلقتها الوزارة تجريبية، أمس الطلبة الحلقة الثانية، واليوم لطلبة المرحلة الثانوية، في كافة المدارس الحكومية على مستوى الدولة.

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وأوضح الدليل الذي تضمن جدول حصص اليوم، لطلبة المرحلة الثانوية، إجراءات تنفيذ الحصص عن طريق التعلم الالكتروني، بحيث يكون الطالب في منزله، ويستخدم جهاز حاسوب آلي، لحضور الحصص التي تكون لطلبة الشعب والمشاركات كافة.

ويدخل الطالب عبر الانترنت، إلى منصة التعلم الذكي lms.moe.gov.ae ثم يدخل إلى Microsoft teams، حتى يتمكن الطالب من متابعة دروسه الكترونياً.

وتضمن الجدول ستة مواد أساسية، وبدأت الدراسة اليوم الساعة الثامنة صباحاً بمادة اللغة العربية، تلتها الرياضيات، ثم اللغة الانجليزية، ثم الفيزياء، ثم الكيمياء، وأخيرا الاحياء، لينتهي اليوم الدراسي في تمام الواحدة ظهراً، موضحاً أن زمن الحصة 45 دقيقة، وأن الحصص متواصلة، بلا فواصل بينه.