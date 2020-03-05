شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الطوارئ والأزمات: نبذل جهوداً بالتعاون مع المؤسسات لضمان جاهزية العمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف جمعة الظاهري خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، إن هناك جهود بدأت منذ أسبوعين بالتعاون مع المؤسسات لضمان الجاهزية للعمل عن بعد، بناء على تطورات الموقف، بعد التأكد من جاهزية المؤسسات للعمل عن بعد. ودعا الظاهري أفراد المجتمع لتلقي المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتحمل المسؤولية المجتمعية والوطنية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | المتحدث باسم الطوارئ والأزمات: نبذل جهوداً بالتعاون مع المؤسسات لضمان جاهزية العمل عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.