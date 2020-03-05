الامارات | الكاميرات تسجل سرقة 50 ألف درهم من موظف

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرات تسجل سرقة 50 ألف درهم من موظف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غافل لصان إفريقيان موظفاً في إحدى الشركات وسرقا منه بطريقة احترافية 50 ألف درهم، بعد أن عرقله أحدهما متعمداً ثم ساعده على الوقوف واعتذر له، في حين غافله الثاني وسرق المبلغ من جيبه، وتم ضبطهما من قبل شرطة دبي، عبر الكاميرات الأمنية التي سجلت الواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه (موظف 35 عاماً آسيوي)، إنه تسلّم من شركته مبلغ 50 ألف درهم لإيداعها في حساب الشركة بأحد البنوك، واستوقف سيارة أجرة في ميدان بني ياس، وحين هم بالركوب حضر شخصان ملامحهما إفريقية وركله أحدهما في قدمه فسقط أرضاً، ثم اعتذر له، وبعد وقوفه واعتزامه ركوب السيارة تفقد النقود، فاكتشف اختفاءها وأبلغ مركز الشرطة المختص، وبعد فترة تم استدعاؤه، وعرض عليه المتهم الأول في طابور التشخيص فتعرف عليه ثلاث مرات.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إن بلاغاً ورد عن الواقعة فتم الانتقال إلى المكان والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بالمنطقة وشوهدت عملية السرقة، فتم استخراج صور المشتبه فيهما، وتحديد هويتهما، وألقي القبض على المتهم الأول وعرضه على المجني عليه في طابور التشخيص فتعرف عليه.

وبسؤال المتهم أفاد بأنه شاهد المجني عليه وهو يضع النقود في جيبه، فتتبعه والمتهم الثاني حتى سنحت الفرصة لهما وقاما بسرقته، والهروب من المنطقة، وتقاسما المبلغ، فأخذ 20 ألف درهم وحولها إلى بلاده، لافتاً إلى ضبط المتهم الثاني لاحقاً، وأقر بجريمته كما اعترف بجريمة أخرى تورط فيها.