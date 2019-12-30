الإمارات ترحب بنتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية

رحبت دولة الإمارات بإعلان النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة الأفغانية.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات تدعم الانتخابات في أفغانستان، وترى أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وعبرت الوزارة عن أمنياتها بأن يساهم ذلك في تعزيز المؤسسات الدستورية في أفغانستان وتحقيق الازدهار والتقدم في ربوعه، وأن يعم السلام والرخاء الشعب الأفغاني الصديق.
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