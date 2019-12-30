مجلس الوزراء يصدر قراراً بتمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن

تخفيفاً عما يصيب الزوجة المقيمة في الدولة من معاناة وألم وتشتت في حال وفاة الزوج أو الطلاق وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم التسهيلات الكفيلة بتخفيف كاهل الحياة عنهن.

قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموافقة على تمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام ودون كفيل وذلك من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ومن ضمن هذه الشروط والضوابط أن تكون الأرملة أو المطلقة أو الأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة في كفالة المتوفي أو الطليق وقت وقوع الطلاق أو الوفاة وأن تكون اقاماتهم جميعاً سارية المفعول.

وتصب جميع هذه التشريعات والقوانين في إطار لم شمل الأسر المقيمة وتعزيز الترابط الأسري بينها وجعلها أسراً نافعة متعلمة ومنتجة تدعم سوق العمل في الدولة.