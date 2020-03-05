آبل تتيح الآن للتطبيقات إرسال الإعلانات في الإشعارات

حدثت شركة آبل الدليل الموجز لمتجر تطبيقاتها المسمى (آب ستور) App Store فيما يتعلق ببعض الميزات المقدمة مع (iOS 13)، كما طالت التحديثات مسألة توافق التطبيقات مع أحدث نماذج هواتف آيفون وحواسيب آيباد، بحيث تسمح الشركة الآن باستخدام الإشعارات للدعاية، طالما وافق المستخدمون على استلام الإعلانات.

ويأتي ذلك بعد أن غيرت آبل القيود المشددة تقليديًا حول الإشعارات، حيث منعت الشركة منذ فترة طويلة التطبيقات من استخدام الإشعارات للإعلانات أو العروض الترويجية أو أغراض التسويق المباشر، لكن هذا المنع قد انتهى.

ويمكن للتطبيقات الآن إرسال إشعارات التسويق عندما يختار العملاء صراحةً استلامها، ويجب أن يكون المستخدمون أيضًا قادرين على إلغاء الاشتراك فيما يتعلق بتلقي الإعلانات.

وتلاحظ الشركة أن نسبة 77 في المئة من جميع هواتف آيفون التي شُحنت في السنوات الأربع الماضية تعمل بنظام (iOS 13)، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل، وترتفع النسبة بالنسبة لحواسيب آيباد إلى 79 في المئة مع نظام التشغيل (iPadOS 13)، ويعني هذا أنه من المهم للمطورين تحديث تطبيقاتهم لمواكبة أحدث التقنيات المتاحة.

وتقول آبل إن جميع التطبيقات الجديدة وتحديثات التطبيقات ستكون مطلوبة مع إصدار (iOS 13 SDK) الذي يبدأ في 30 أبريل 2020، والذي يسمح للتطبيقات بتقديم ميزات مثل (Dark Mode) و (ARKit 3) و (Core ML 3).

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وتطلب الشركة من المطورين تجهيز التطبيقات لتكون متوافقة تمامًا مع جميع الأجهزة المدعومة حاليًا، ومن ضمنها (iPhone 11 Pro Max) والجيل السابع الجديد من حاسب آيباد.

وبحسب التغييرات، فإنه ينبغي تنفيذ ميزة تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل، والتي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى التطبيقات باستخدام بيانات حساب آبل، بحلول 30 أبريل 2020 ضمن التطبيقات التي توفر طرقًا أخرى للاتصال، مثل حسابات فيسبوك وجوجل، مع التأكيد على وجود موارد جديدة متاحة للمطورين لتنفيذ هذه الميزة.

ومن المفترض أن يوفر نظام الدخول الموحد بديلاً أكثر أمانًا لميزة تسجيل الدخول عبر حسابات فيسبوك وجوجل، والتي يتم تقديمها على نطاق واسع كوسيلة سريعة لجعل الأشخاص يستخدمون تطبيقًا جديدًا.