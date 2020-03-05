تسريب يؤكد قدوم الهاتف Vivo NEX 3s 5G مع المعالج SD865، و8GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3s 5G في اليوم العاشر من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف في قاعدة بيانات Google Play Console مما أكد لنا بعض مواصفاته التقنية.

ووفقا للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات Google Play Console، فقد إتضح أن الهاتف Vivo NEX 3s 5G سيضم شاشة بدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 8GB. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

الإختلافات بين الهاتف Vivo NEX 3s 5G القادم والهاتف Vivo NEX 3 5G الحالي ستقتصر على المعالج وسعة البطارية، وهذا ما يعني بأن بقية المواصفات التقنية والتصميم ستبقى على حالها من دون تغيير. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فسوف نعرف كل شيء عن هذا الهاتف بما في ذلك كافة مواصفاته التقنية وسعره وموعد طرحه في الأسواق يوم الثلاثاء المقبل.