شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كنيسة إنجلترا تطور خرائط إلكترونية للمقابر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل متطوعون من كنيسة إنجلترا لبعض الوقت من أجل هذا المشروع، حيث قدمت مؤسسة "Historic England " نحو 250 ألف جنيه إسترليني كتمويل لـ "سجل تراث الكنيسة" ، والذى يتماشى مع هدف كنيسة إنجلترا.

وتوفر شركة Atlantic Geomatics الخاصة التكنولوجيا والخبرة، وسيتم استخدام قاعدة البيانات من جانب علماء الأنساب الهواة لتتبع النسب وتفاصيل القبر والصور التذكارية مجانًا، بالإضافة إلى معلومات من السجلات.

وقد يتم فرض رسوم على المستخدمين للوصول إلى معلومات أخرى للمساعدة في تمويل المشروع، ووفقًا لـ Atlantic Geomatics، سيسمح نظام الخرائط للأشخاص بالبحث عن شخص وإضافة سجلات إضافية وعرض مواقع المقابر المحجوزة.

وقال تيم فيني، المالك والعضو المنتدب لشركة Altlantic Geomatics: "يوجد في جميع أنحاء البلاد الآلاف من أراضي الدفن، ولكل منها أصول ومباني وبنية تحتية مهمة".

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وأضاف فينى: "يجب الحفاظ على هذه الأصول القيمة، لا سيما النصب التذكارية وشواهد القبور، والاحتفاظ بسجلات عن مكانها، وكيف تبدو".

وتعد سجلات الدفن المقدرة بـ 35،000،000 المتعلقة بأرض دفن كنيسة إنجلترا مصدرًا ضخمًا لكن من الصعب الوصول إليها حاليًا.

وقد تمت تجربة هذا النظام في العديد من الكنائس في جميع أنحاء البلاد وأنشأ موقعان في ويست يوركشاير مواقع الويب الخاصة بهما.

واستخدم المتطوعون الكاميرات المتخصصة لالتقاط صور فوتوغرافية ومسح تفصيلي للمقابر والنصب التذكارية بالإضافة، إلى كتابة المعلومات الشخصية المنقوشة.