شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "علشان تلعب وانت مرتاح".. صانع أثاث يابانى يبتكر "سرير الألعاب".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تسأل نفسك ما هى أفضل طريقة للجلوس، أثناء اللعب، فإن الإجابة الصحيحة ليست منضدة بالتأكيد، ولكن تاجر التجزئة الياباني "باهوت" المتخصص فى الأثاث يقدم حلاً جديدًا يتمثل في "سرير الألعاب" والذى يتضمن فراشا ولوحا أماميا مرتفعا ومكتبا وحاملا للوجبات الخفيفة وحتى حامل هاتف ذكي مرن.

موقع odditycentral ذكر أنه بمجرد جلوس الشخص على سرير Bauhutte المذهل للألعاب، لن تفكر فى المكاتب بعد الآن، فقط ستفكر في الاستلقاء والاسترخاء، والاستمتاع بوجبة خفيفة لذيذة دون عناء الاستيقاظ.



سرير الألعاب



شاشات وحامل هاتف

يتيح "سرير الألعاب"، حامل هاتف ذكي مرن مع إمكانية التصفح أثناء الاستلقاء، بخلاف المميزات الطبية، فإذا كنت تكره إنهاء الألعاب بسبب وجع الظهر المزعج، فإن هذا السرير يعد حلاً يستحق التفكير.

وتابع الموقع، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بشكل أساسى فى مقاهى الإنترنت وتقضى عشرات الساعات في لعب ألعاب الفيديو، فهذا السرير سيكون مريحًا.

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للاستلاقاء

العديد من الشركات بدأت تطور فكرة "السرائر"، حيث أعلنت وكالة الفضاء الدولية أنها ستدفع للمتطوعين 12500 جنيه إسترليني للاستلقاء على السرير لمدة شهرين لاختبار آثار السفر إلى الفضاء على جسم الإنسان، حيث تحاكي الدراسة جوانب رحلة الفضاء من خلال وضع المتطوعين في السرير لفترات طويلة من الزمن.



مكان مخصص للوجبات الخفيفة

وستشمل التجربة مجموعتين من الأشخاص ينامون في الفراش لمدة 60 يومًا، وسيتم تنفيذ المشروع بواسطة فريقين مختلفين من الباحثين العاملين في فرنسا وسلوفينيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا يقتصر الأمر على الاستلقاء فقط، على كتف واحد أن يلمس السرير في جميع الأوقات حتى عند تناول الطعام، والذهاب إلى المرحاض والاغتسال طوال الشهرين.