أول رد رسمي من جوجل على بدرية طلبة بشأن الـ GPS

ردت شركة جوجل على ما أثير مؤخراً بشأن تسجيل الفنانة بدرية طلبة صوتها في برنامج خرائط جوجل "GPS".

وقالت الشركة، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الإثنين، إنها لا تنوي تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل.

وبشأن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق خرائط جوجل بصوت الفنانة بدرية طلبة، قالت الشركة إنه على الرغم من إعجابنا بالفكرة، إلا أنه لا نية لتغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بالتطبيق.

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وأشارت إلى أن خرائط جوجل تساعد الملايين على الوصول إلى وجهتهم يومياً بساعدة التوجيه الصوتي الواضح، مؤكدة أنها ستستمر في مساعدة المستخدمين سواء في مصر أو الوطن العربي وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أبدت استعدادها لتسجيل الـ "GPS" بصوتها بناءً على طلب الجماهير.

وقالت الفنانة، في مداخلة ببرنامج مساء DMC، إنها تستعد لتسجيل صوتها على تطبيق الـ"GPS"، مشيرة إلى أن أحد معجبيها قام بتدشين الفكرة وذهب لمقابلة أحد مؤسسي جوجل لتطبيقها.

وأشارت طلبة أنها اختارت أبرز الإيفهات الكوميدية التي تعجب جمهورها لتسجيلها بصوتها، مؤكدة أن بداية التسجيل ستكون في الأسبوع القادم.