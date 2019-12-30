تطبيق القهوة الصاعد Cofe يصل الإمارات

أعلن تطبيق (كوفي) Cofe – السوق الكتروني المختص بالقهوة – عن إطلاق خدماته للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحبي القهوة.

ويتزامن هذا التوسع مع الاحتفال بمرور عام على تدشين التطبيق في السوق الكويتي بالإضافة إلى توسيع خدماته للمستهلكين في 24 مدينة بالمملكة العربية السعودية، إذ إن التطبيق متاح الآن لمحبي القهوة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد السوق الإماراتي من أهم وأبرز الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق كوفي أطلق خدماته في كل المدن الإماراتية ابتداءً من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة. إذ سيجمع التطبيق عدد كبير من المقاهي المختصة والعالمية التي تقدم أنواع مختلفة من القهوة، وتزامن هذا التوسع مع تنظيم معرض إكسبو 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي علي الإبراهيم: “مع كل توسع لتطبيق كوفي يجعلنا نقترب أكثر من هدفنا المتمثل في خدمة محبي القهوة في كل أنحاء العالم وتقديم أنواع مختلفة لهم، مضيفا نحن نتطلع لإضافة وسائل عصرية حديثة لتوفير الوقت على محبي القهوة من خلال تقديم تجربة سريعة وسهلة وسلسة ومبسطة لطلب القهوة في المدن الإماراتية ونتطلع لسماع آرائهم عن خدماتنا وما نقدمه للسوق الإماراتي”.

وأضاف الإبراهيم: “إن توقيت التوسع في السوق الإماراتي والذي تزامن مع تنظيم معرض إكسبو 2020 سيخدمنا بشكل كبير وذلك بالوصول إلى شريحة عالمية من المستخدمين من مختلف البلدان والخلفيات وكذلك تفضيلات القهوة”.

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وأوضح الإبراهيم أنه بعد التوسع بنجاح في السوق السعودية في بداية هذا الشهر، يأتي إطلاق التطبيق في السوق الإماراتية لخدمة عدد أكبر من المستهلكين في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون البداية قبل تنفيذ خطط التوسع المستقبلية والتي تهدف لفتح أبواب جديدة للدخول إلى السوق العالمي بدءًا من تركيا وتتبعها المملكة المتحدة في بداية عام 2020، باعتبارهما من أكثر الأسواق نموًا، موضحًا أن التوسع الإماراتي هو خطوة مهمة تقع ضمن إطار خطط النمو الإستراتيجية.

وبين الإبراهيم أنه بإطلاق التطبيق لخدماته في دولة الامارات العربية المتحدة سنتمكن من خدمة شريحة أكبر من المستهلكين، لان السوق الإماراتي من المحطات الأبرز والأهم في سوق القهوة لتمتعه بمكانه مميزة، حيث أنه الأسرع نموا في المنطقة، إذ تجذب الإمارات العربية المتحدة شركات القهوة من جميع أنحاء العالم، لتخدم بذلك كل محبي القهوة، والذي يعتبر هدفا أساسيا لنمو تطبيق كوفي.

وبين الإبراهيم أنه منذ إطلاق التطبيق رسميًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، استطاع جذب عدد كبير من المستخدمين في الكويت والمملكة العربية السعودية، حيث لاقى التطبيق استحسانا كبيرا من قبل عشاق القهوة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن التطبيق حاز على اهتمام كبير في السوق الإماراتي قبل إطلاقه، إذ تم تصنيفه ضمن أفضل 100 شركة عربية ناشئة من مركز الشباب العربي في دبي (2017).

ولفت الإبراهيم إلى أهم المزايا التي يقدمها تطبيق كوفي لكافة مستخدميه، فهو يتيح للمستخدم طلب قهوته المفضلة بخياراته المتعددة (على سبيل المثال: تفضيل السكر، ونوع الحليب، وغيرها من الإضافات) وتوصيلها بشكل سريع إلى مكان العمل أو السيارة، أو الاستلام الشخصي في المقهى المختار وحسب الوقت المحدد. وتتم عملية الاختيار والشراء من خلال التطبيق الذي يتضمن أيضًا برنامج مكافآت حيث يكتسب العملاء نقاط مع كل عملية شراء، يستبدلونها بمزايا حصرية، كما يوفر الوقت على محبي القهوة من خلال تقديم تجربة سريعة وسهلة وسلسة ومبسطة لطلب القهوة. بالإضافة إلى توفير وسائل الدفع المتنوعة والبطاقات الائتمانية أو الدفع نقدًا كما يمكنه استبدال الرصيد المتوفر في التطبيق.