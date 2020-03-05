عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 5 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

اجتماع حاسم مشترك للسيادي” و”الوزراء” و”الحرية والتغيير”

القاهرة: إثيوبيا لن تستطيع ملء بحيرة سدّ النهضة إلاّ بموافقة مصر والسودان

إطلاق سراح”98″ نزيلاً ونزيلة بود مدني واكتمال ملفات الإفراج للنزيلات بسجن النساء

“أمريكا” تردّ للسودان” بخصوص رفع الحظر

السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء: إعلان نتائج تحقيق أحداث”الخميس” غدًا”

الجريدة

لجان مقاومة الصحافة تعثر على ١٤١ عربة تابعة للنظام البائد

الدقير ينتقد صمت الحكومة تجاه شركة الفاخر

وزير الري :اتجاه لتخصيص شرطة لحماية مشروع الجزيرة

الخارجية الأمريكية :ندعم السودان لمشاركة المستندات المؤيدة لقرار رفع الحظر

اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بولاية النيل الأبيض تعلن تنفيذ إضراب خلال ٤٨ ساعة

أخبار اليوم

وصول الطلاب السودانيين من ووهان الي أبوظبي.

الصحة تنفي اغلاق المعابر مع مصر وتؤكد دخول «806» شخصا من الدول الموبؤة بفيروس كرونا منهم «471» تحت المتابعة.

المركزي يؤكد انهاء كافة العقوبات الاقتصادية الامريكية علي السودان.

الخارجية الايطالية توجه دعوة لحمدوك زيارة روما.

السوداني

خطاب أمريكي يفرّح السودانيين ويربك تجار العملة

وزير الدولة بالخارجية يكشف للسوداني” حقيقة رفع العقوبات الأمريكية

“التربية” تحقق في مخالفات بمدارس خاصة بالخرطوم

النائب العام: تحديات تواجه النيابة في قضايا القتل ومكافحة الفساد

قوى الحرية: اجتماع وشيك مع حمدوك لحسم تعيين الولاة

الحداثة

“العمل” تتجه لرفع نسبة قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالخدمة المدنية

المفوّض السامي للاجئين يزور السودان الأسبوع المقبل

وزير الموارد المائية يحذّر من الزراعة خارج الدورة المعمول بها

“مدني” يعلن عن وتحديث مصانع الأسمنت بالبلاد

صديق يوسف: اجتماع وشيك مع”حمدوك” لحسم تعيين الولاة

حمدوك يلتقي دعوة رسمية لزيارة إيطاليا

شركة بريطانية ترغب في إنشاء محطات لمياه الشرب بالخرطوم

صحيفة الوطن

“الوطن” تقتحم شركة أمطار وتخرج بالمثير

الكشف عن اجتماع لقيادي “الوطني” المحلول داخل السجن

رسمياً .. أمريكا ترفع العقوبات الإقتصادية عن السودان

آخر لحظة

السيادى : توصلنا لـ(100) مليار دولار أموالاً منهوبة

الدقير: ليس من صلاحيات لجنة التمكين (رفد الناس)

حظر تخزين وتصدير الفول السوداني

ضبط حلوى بالأسواق تحتوي على مواد مُخدرة

اجتماع حاسم بين التغيير وحمدوك لاختيار الولاة

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صوت الأمة

أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وأموال ضخمة تنهال على المركزي

تاور: على الولاة العسكريين أن يعملوا من الفسيخ شربات

إعادة شهداء 28 رمضان إلى الخدمة

حزب الأمة يستأنف برنامج الطواف على الولايات الأسبوع المقبل

تجار الذهب واتحاد الصاغة والمعدنين يدخلون في إضراب السبت القادم

النيل الدولية

المركزي: انتهاء كافة العقوبات الاقتصادية على السودان

الخارجية الأمريكية توضح حقيقة رفع العقوبات الإقتصادية على السودان

اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء والحرية والتغيير اليوم

الخارجية تعلن اكتمال إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان

قرار بوقف صادر الفول السوداني

الانتباهة

واشنطون تخطر الخرطوم بانتهاء العقوبات الاقتصادية

ضبط حلوى أطفال تحوي كحولاً بأم درمان

المركزي يعلن تلقيه أموالاً كبيرة من مؤسسات خارجية

الطلاب السودانيين بووهان” يصلون إلى أبو ظبي

إيقاف صادر الفول السوداني

الصحة: لا إغلاق للمعابر مع مصر إلاّ إذا تطوّر موقف”كورونا”

النيابة: رموز النظام السابق المسجونين يواجهون اتهامات

تقرير التحقيق في أحداث الخميس بيد حمدوك الجمعة

السوداني الدولية

رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان يثير جدلاً واسعًا

المخلوع يترس اجتماع المكتب القيادي للوطني داخل سجن كوبر

صفقة مشبوهة..دمرّت مئات البصات وأغلقت منازل الملاك

الصحة بالنيل الأبيض: اللاجئون يلوثون صحة البيئة

وصول الطلاب السودانيين إلى الإمارات

عقبات تواجه السودانيين في المعابر مع مصر

إضراب عام لتجار الذهب بسبب سياسات”المالية

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الصيحة

المخلوع يرأس اجتماعًا للحزب المحلول داخل”كوبر”

أمريكا تنهي العقوبات الاقتصادية على السودان

بلاغ بالثراء الحرام ضد شركة”الفاخر”

انفلات في الأسعار وإضراب للصاغة

مطار الخرطوم:”74″ بلاغ سرقة أمتعة في”3″ أشهر

عرمان: استبعاد”الدعم السريع” غير ممكن وغير مفيد

“السيادي” والوزراء و”التغيير” يبحثون الوضع الاقتصادي اليوم

قناة الملاعب

صقور الجديان تواجه توغو 20 مارس

عمومية الأولمبية السودانية العادية السبت

والي ولاية شمال دارفور اللواء ركن مالك الطيب خوجلي يؤكد دعمه لمريخ الفاشر

الشرطة القضارف يستضيف الأهلي عطبرة باستاد القضارف عصر اليوم

حي الوادي نيالا يلتقي الأهلي شندي باستاد نيالا عصر اليوم

المريخ العاصمي يقابل الأهلي مروي مساء اليوم باستاد باستاد الخرطوم

الهلال الأبيض يستضيف الفلاح عطبرة مساء اليوم باستاد الأبيض