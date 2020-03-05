استعادة سراقب تثير الرعب في كيان الاحتلال .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

بعد يوم واحد من دخول الارهابيين مدعومين بالطائرات المسيرة التركية الى مدينة سراقب الاستراتيجية الهامة شرق ادلب تمكن الجيش السورى من استعادة المدينة وفرض سيطرته عليها وذلك بعد استهدافه بالمدفعية لتجمعات الارهابيين والاتراك على السواء الأمر الذى اوقع عددا من القتلى والجرحى فى صفوفهم وقد شوهدت المروحيات التركية تجلى عددا من الجرحى والقتلى من ساحة القتال مما عجل بانهيارات كبرى فى مجاميعهم باكثر من مكان وأدى لانسحابات متواصلة نفذتها الجماعات الارهابية فاتحة الطريق أمام الجيش السورى ليتقدم بالنار ويؤمن سيطرته على المدينة وعددا من القرى حولها ويقطع تهديدات الارهابيين للطريق الدولى ام 4 الرابط بين ادلب وحلب ، وتكمن أهمية المدينة فى عدة نقاط من بينها انها ملتقى الطريقين الدوليين ام 4 و ام 5 الرابطين بين حلب وادلب من جهة واللاذقية ودمشق من جهة اخرى وكانت سيطرة الارهابيين على المدينة سببا فى قطع هذه الطرق الهامة وعزل قطاعات الجيش العربى السورى فى هذه المدن وتخومها ، كما ان سيطرة الجيش السورى على المدينة تؤمن مطار النيرب العسكرى الذى كانت تهدده الجماعات الارهابية بتمركزها فى سراقب .

وكانت المفاجأة الكبرى التى لم يستوعبها الاتراك ان مدينة سراقب تمت استعادتها خلال 24 ساعة فقط مما اذهل الجميع وخاصة عندما تمكنت القوة التى استعادت سراقب من السيطرة على عشرات المسيرات التركية التى كانت تتهيأ لضرب مواقع الجيش السورى وحلفاءه فى محيط المدينة وتمنعهم من التقدم لكن كتائب الرضوان – وهى القوات الخاصة فى حزب الله – ابلت البلاء الحسن واستعادات المدينة وسيطرت على المسيرات التركية وغيرت وجهتها واعادتها الى تركيا وهى رسالة بالغة الاهمية فحواها انه كان بمقدورنا بعد السيطرة على مسيراتكم جعلها تضرب تجمعات الجنود الاتراك فى ادلب بل وحتى داخل تركيا لكننا لم نفعل فلا تضطرونا الى ذلك وقد اعذر من انذر.

ان سيطرة قوة الرضوان على الوضع وتمكنها من استعادة المدينة الاستراتيجية بعد 24 ساعة فقط من دخول الارهاب المدعوم تركيا اليها تعتبر درسا آخر من دروس البطولة والفداء الذى يلعبه هؤلاء الابطال ، وقدد تردد صدى هذه المعركة بقوة فى فلسطين المحتلة وزاد خوف العدو الصهيونى من تنامى قدرات قوة الرضوان التى تشكل احد أهم الاسباب فى ردع العدو عن ارتكاب اى حماقة.