مدني : أسعار الأسمنت المحلي عالية جداً

الخليج 365 :

أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، حرص وزارته علي تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه صناعة “الأسمنت” في السودان باعتبارها واحدة من الصناعات المهمة التي يُعوّل عليها في تنمية وتطوير القطاع الصناعي بما يُمكّن من زيادة مساهمة القطاع والإكتفاء الذاتي من السلعة.

وكشف مدني خلال لقائه “الأربعاء” بالوزارة مديري مصانع الأسمنت العاملة بالبلاد، عن جهود تقوم بها وزارته مع الجهات ذات الصلة لجعل الأسمنت سلعة تنافس بها الدولة عبر سلع الصادرات السودانية وذلك بتأهيل وتحديث وتشغيل المصانع العاملة وتطوير الكفاية الإنتاجية، وتوجيه القطاع بما يقوي القدرات التنافسية لمنتجات صناعة الأسمنت بجانب العمل علي معالجة مشاكل الرسوم المتعددة المفروضة علي القطاع وتوفير الطاقة والمحاجر، وأكد دعم وزارته لكافة الجهود المخلصة الرامية لتقليل تكلفة انتاج الطن.

وقال مدني إن أسعار الأسمنت المحلي عالية جداً ووجه بضرورة العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة وصولاً للتكلفة الحقيقية بما يُمكّن من جعلها سلعة متاحة بأسعار مناسبة كما أكد العمل علي تفعيل قانون حماية المستهلك والعمل به، وأشار لقيام مجلس لإدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك.

وشارك في الاجتماع ممثلي مصنع “النيل للأسمنت” بربك ، “أسمنت الشمال بربر، عطبره ، السلام ، التكامل .

يذكر أن الطاقة التصميمية لصناعة الأسمنت بالسودان تبلغ (7) مليون طن في العام.