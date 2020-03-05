تكريم 28 ضابطا أعدمهم نظام البشير في رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس السيادة بـالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارات بترقية 28 ضابطا أعدمهم النظام البائد واعتبارهم “شهداء”. وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، الأربعاء، إن قرارات البرهان تهدف إلى رد الاعتبار للضباط وعائلاتهم. وأوضح العميد الحسن أن الضباط المعروفين بـ”شهداء 28 رمضان” ستتم معاملتهم كشهداء قوات مسلحة وتسوية استحقاقاتهم المالية منذ تاريخ إعدامهم عام 1990 على أن تسري معاشاتهم على نحو وصفاءهم الذين سقطوا في المعارك العسكرية. وتشمل القرارات ترقية هؤلاء الضباط وإحالتهم للتقاعد كرد اعتبار وحفظ حقوقهم المالية؛ استجابة لطلب أسرهم خلال لقائهم رئيس مجلس السيادة مؤخراً.

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