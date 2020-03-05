استقالة رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة)

دفع الأستاذ “النور أحمد النور” رئيس تحرير (الانتباهة) باستقالته لإدارة الصحيفة أمس، وأخلى موقع رئيس التحرير بها، وكلف مجلس إدارة الصحيفة الأستاذ “أحمد يوسف التاي” للقيام بمهام رئيس التحرير.

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وبعث “النور” باستقالة مكتوبة لمجموعة واتساب تضم العاملين بالصحيفة، قال فيها : “تحيات طيبات، الزملاء الأكارم.. أرجو أن أبلغكم بأن اليوم سيكون الأخير بينكم في مجتمع الانتباهة النقي بعدما قدمت استقالتي عن رئاسة التحرير.. لكن ستستمر روح الزمالة والعلاقات الإنسانية والتواصل.. أشكركم فرداً فرداً على التعاون ونرجو العفو عن أي هفوة أو لغة حادة بحق أي منكم .. وسنلتقي إن شاء الله في دروب الحياة”.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، أكد مصدر مطلع بصحيفة (الانتباهة) أن قرار “النور أحمد النور” جاء على خلفية مقال حوى عبارات عنصرية نشر بالصحيفة، مبينا أن إدارة الصحيفة منعت كاتب المقال من الكتابة فيها نهائياً.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)