قوى الحرية تعلن عن اجتماع وشيك مع حمدوك لحسم تعيين الولاة

Advertisements

كشف قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير عن اجتماع مرتقب يجمعهم مع رئيس الوزراء، لحسم تعيين ولاة الولايات المدنيين.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير صديق يوسف، لـ “سودان تربيون”، “طلبنا عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن مع رئيس الوزراء لحسم أمر تعيين ولاة الولايات”.

وأكد يوسف أن عدم تعيين ولاة مدنيين حتى الآن أصبح مشكلة.

وأشار إلى أن أمر تكليف ولاة الولايات لا ينتظر، خاصة وأن المشاورات في عملية التفاوض أقرت تعديل الوثيقة الدستورية، وهي الوثيقة التي تحكم عمل الفترة الانتقالية.

وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية، أضاف: “إذا أقر اتفاق السلام المرتقب تعديل في الولاة الذين نرغب بتكليفهم، سيجري التعديل”.

وأفاد أن حديث عضوي مجلس السيادة شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي بشأن تعيين حكام الولايات “متناقض”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)