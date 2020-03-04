شاهد بالفيديو : ضابط في الشرطة يرقص بطريقة هيستيرية في حفل أحدث ضجة على مواقع التواصل ورواد المواقع يرددون “(نسخة من المخلوع بشة)”!

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لضابط في الشرطة أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له حيث كان الضابط يرقص بطريقة هيستيرية على إيقاع كورال الموسيقى .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات بعض منها وجد مساندة له والبعض الآخر ضده أبرزها (والله الزول دا البراء فوق وشو ربنا يحفظو ياااخ دا أحد المناضلين يعني م كل زول يرقص تقولو دا من ناس البشير) وقال أخرون (هههها بشه ركب ليهم شريحة الرقص وفات) و (ثابت يا عسكري إنضبط وكمان ملازم صفوفي إحترم هيبه الكاكي ياخي. سعاده الضبط والربط أساس العسكريه)..؟..(الاغنية الهبت حماسو وحركت فيهو النخوة والشهامه وفعلا خال فاطمه. بكل ما تحمل معاني الاغنية ومن تعابير وجهه وتعبيرو بتحريك جسده.).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)