اجتماعات للتشاور السياسي بين السودان وإيطاليا غداً

تنطلق صباح غد الخميس بوزارة الخارجية، بحسب سونا اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا، حيث يفتتح الاجتماعات السيد عمر قمرالدين وزير الدولة بوزارة الخارجية ونظيرته الإيطالية ايمانويلا ديل راي، التي تزور البلاد حالياً.

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وتترأس الجانب السوداني السيدة السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية, بينما يترأس الجانب الإيطالي مدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية الإيطالية. ،Giuseppe Mistretta-

وستتناول الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والقنصلية.

كما سيتطرق الجانبان إلى الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة مسار العلاقات مع جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومسيرة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات مع مصر وسوريا، بجانب توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الدعم في المحافل الدولية، خاصة في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده علاقات السودان الخارجية عقب ثورة ديسمبر المجيدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )