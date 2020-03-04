الخارجية تعلن اكتمال إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان

التاريخ: 04-مارس-2020
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أعلنت وزارة الخارجية عن اكتمال عملية إجلاء الطلاب السودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى أبوظبي. وطمأنت الوزارة في بيان لها اليوم الأسر بأن الطلاب سيعودون إلى أرض الوطن بعد قضاء فترة الحجر الصحي في دولة الإمارات الشقيقة.
وفيما يلي نص البيان بحسب (سونا) بهذا تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد باكتمال عملية ترحيل الطلاب السودانيين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
كما تود وزارة الخارجية أن تنتهز هذه السانحة لتعبر عن جزيل شكرها وتقديرها لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لما قدمته من عون ومساعدة في هذا الشأن وفي ظل هذه الظروف ولاستضافتها للطلاب العائدين خلال فترة الحجر الصحي. وترجو الوزارة أن تطمئن ذوي الطلاب وجماهير الشعب السوداني أن أبناءنا الطلاب سيعودون إلى أرض الوطن بعد قضاء فترة الحجر الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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