المفوض السامي للاجئين يزور السودان الأسبوع القادم

التاريخ: 04-مارس-2020
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يزور البلاد في الفترة من 10-13 مارس الجاري المفوض السامي للاجئين السيد فيليبو جراندي بدعوة رسمية من الحكومة الانتقالية ، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ، وذلك للوقوف على أوضاع اللاجئين و النازحين في السودان .
وأوضح معتمد اللاجئين المكلف محمد يسن التهامي في تصريح لـ(سونا) أن المفوض السامي سيلتقي خلال الزيارة عدداً من الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزيرة الخارجية ووزير المالية وأن هذه الزيارة الرفيعة من هذا المسؤول في حماية ومساعدة اللاجئين في العالم تعتبر فرصة مناسبة لدعم السودان الذي يستضيف حالياً أعداداً مقدرة من اللاجئين من دول الجوار بالإضافة للنازحين داخلياً .
وأضاف التهامي أن زيارة المسؤول الأممي تعتبر أيضاً فرصة لدعم السودان في بناء القدرات الوطنية للمساهمة في تحمل التبعات والأعباء الناتجة عن استضافة السودان للاجئين، كما تعتبر الزيارة مهمة في النظر في قضايا الحلول المستدامة للاجئين وقضايا التنمية والبيئة التي تحتاج إلى الدعم الدولي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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