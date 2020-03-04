محمد أحمد بشه قائد الهلال السابق يرد على قرار تكوين لجنة تطوير الرياضية ببيان ساخن؟

تحدث كابتن الهلال السابق محمد أحمد بشير “بشة” على قرار لجنة تطوير الرياضة حيث قال: إنه يحترم جداً قرار لجنة تطوير الرياضة وتأهيل الملاعب وماقدمه أعضاء هذه اللجنة للرياضة السودانية بصوره عامة، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم تكوينها عن طريق مؤتمر جامع لكل الرياضين بالداخل والخارج.

وبحسب الصفحة الرسمية للكابتن محمد أحمد بشير “بشة ” جاء رده : نحن لانمتلك بنى تحتية وليست لدينا مؤتمرات أو ورش أو فرص تدريب للمدربين، كيف لمن لا يمتلك هذه المقومات أن يأتي بأفكار لتطوير الرياضة.

نحن لازلنا ننظر للرياضة من منظور هلال ومريخ ونترك السودان آخر همنا كيف لنا أن نتطور؟. لست متشائماً ولكن سوف تجتمع هذه اللجنة بدل المرة عشرة وفي النهاية لن يكون هنالك مخرجات، فقط إختلاف آراء وألوان ولن تُقدم حلول وعلاجات سريعة.

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السودان لديه مئات الكفاءات تعمل في مجال الرياضة في كل أنحاء العالم وخصوصًا في الخليج ولديهم خبرات تمكننا من بلوغ الثريا فلماذا نهدر الوقت في مثل هذه اللجان.

أكن كامل الأحترام لكل من ورد أسمه في هذه القائمة ولدي علاقات شخصية مع بعضهم ولكن هذا لن يثنيني عن قول رأيي بكل أدب وإحترام ولا أتمني شئ سوى رؤية بلدنا في جميع المحافل الدولية الكبيرة وأن نعود كما كنا في السابق في عهود لم نشهدها ولكن سمعنا عنها.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)