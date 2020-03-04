تونسي في تدريب المريخ

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : رياضة 55 مشاهدة وضع المريخ لمساته الختامية لمباراته غداً أمام الأهلي مروي على ملعب الخرطوم لحساب الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وشهد المران بحسب اليوم التالى مشاركة لاعب تونسي، وغاب عنه حمزة داؤود الذي تجددت إصابته ليسقط من حسابات الجهاز الفني في مباراة غداً.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد (44) نقطة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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