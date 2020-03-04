التاريخ: 04-مارس-2020
41 مشاهدة
وافق رئيس مجلس الوزراء الانتقالي على منح لجنة التحقيق في أحداث الخميس (5) أيام إضافية بناء على طلبها حتى تستكمل عملها برفع التقرير النهائي.
وبحسب تعميم صحفي اليوم الأربعاء من السكرتير الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وفق ما ذكرت صحيفة اليوم التالى أن اللجنة باشرت التحقيق في أحداث الخميس 20 فبراير 2020م برئاسة النائب العام أعمالها منذ يوم 22 فبراير 2020، وكان مقرراً أن تستكمل عملها وترفع تقريرها النهائي في غضون أسبوع واحد.
وأكد أن اللجنة تمكنت من الوصول لعدد من النتائج خلال الفترة المقررة ورفعت تقريرها الأول، ولكنها طلبت من رئيس مجلس الوزراء مهلة إضافية مقدارها (5) أيام حتى تستكمل بقية التحقيق الذي يشتمل على نتائج من التحقيقات والأدلة الجنائية الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على طلب اللجنة والتي من المتوقع أن تقدم تقريرها النهائي في السادس من مارس الجاري، وستعلن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق وتوصيات اللجنة فور صدور التقرير النهائي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يُمهل لجنة التحقيق في أحداث الخميس 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.