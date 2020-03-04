الداخلية تنفي هُرُوب نافع في عربة “نفايات”

نَفَت وزارة الداخلية ما تردّد في عددٍ من وسائل التواصُل الاجتماعي أمس، عن هُرُوب نزلاء من سجن كوبر.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”: بحسب الصيحة ‏لا صحة لما تَرَدّدَ بوسائل التواصُل الاجتماعي حول مُحاولات هُرُوب نزلاء من السجن القومي بالخرطوم بحري (كوبر)، ووصفت ذلك بالشائعات.

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وكانت وسائل التّواصُل الاجتماعي تناولت خبراً حول مُحاولة هروب القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع في عربة “نفايات” من سجن كوبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)