بدء امتحانات المرحلة المُتوسِّطة العام المُقبل

التاريخ: 04-مارس-2020
6 مشاهدة
أكدت مصادر تربوية، أنّ السّلّم التعليمي الذي تمّ الإعلان عنه في المُؤتمر الثاني للتعليم في 2012م، تدرّج خلاله التلاميذ حتى وصلوا حالياً الصف الخامس.
وقالت المَصَادِر لـ(الصيحة)، إنّ طلاب الصف الخامس المنقولين إلى السادس سَيجلسون العام المُقبل لامتحانات الشهادة المتوسطة، ما يعني إعادة المَرحلة المُتوسِّطة. فيما يَجلس التلاميذ المنقولون هذا العام للصفين السابع والثامن لامتحان الدخول إلى المرحلة الثانوية، وأشارت المصادر إلى أنّ العام المُقبل يشهد امتحانين؛ الأول للدخول للمرحلة المُتوسِّطة والثاني لدخول المرحلة الثانوية.
وبحسب السلّم التعليمي المُطبّق حالياً، يستمر الأمر لعامين مُتتاليين بالنسبة للصفين السابع والثامن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء امتحانات المرحلة المُتوسِّطة العام المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.