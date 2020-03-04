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بدء امتحانات المرحلة المُتوسِّطة العام المُقبل

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 04-مارس-2020

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بدء امتحانات المرحلة المُتوسِّطة العام المُقبل

أكدت مصادر تربوية، أنّ السّلّم التعليمي الذي تمّ الإعلان عنه في المُؤتمر الثاني للتعليم في 2012م، تدرّج خلاله التلاميذ حتى وصلوا حالياً الصف الخامس.

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وقالت المَصَادِر لـ(الصيحة)، إنّ طلاب الصف الخامس المنقولين إلى السادس سَيجلسون العام المُقبل لامتحانات الشهادة المتوسطة، ما يعني إعادة المَرحلة المُتوسِّطة. فيما يَجلس التلاميذ المنقولون هذا العام للصفين السابع والثامن لامتحان الدخول إلى المرحلة الثانوية، وأشارت المصادر إلى أنّ العام المُقبل يشهد امتحانين؛ الأول للدخول للمرحلة المُتوسِّطة والثاني لدخول المرحلة الثانوية.

وبحسب السلّم التعليمي المُطبّق حالياً، يستمر الأمر لعامين مُتتاليين بالنسبة للصفين السابع والثامن.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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