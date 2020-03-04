الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي

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الأربعاء 4 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم /الأربعاء/ رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني اليوم لمبعوث البرهان الفريق ركن بحري إبراهيم جابر إبراهيم ، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية الراسخة والقديمة وكيفية الوصول بها إلى آفاق أرحب اقتصاديا وسياسيا وفي كل المجالات.
وأطلع المبعوث السوداني، الرئيس الموريتاني على تطورات الأوضاع في السودان..قائلا : "نأمل أن تشهد الأيام القادمة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وكل الاتفاقيات الموقعة سابقا والتي يجري الاتفاق عليها حاليا َوإعطاء دفع حقيقي لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين".
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