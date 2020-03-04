تعليق الخارجية الأمريكية على رفع العقوبات عن السودان

الأربعاء 4 مارس 2020

أعلنت الخارجية الأمريكية، فى خبر عاجل، مساء اليوم، أن المفاوضات مستمرة مع السودان لتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدة أنها قامت برفع العقوبات التي تقيد المعاملات التجارية والمالية مع السودان.



وكان محافظ بنك السودان المركزى بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أعلن أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد بتأكيد إنتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادريين منذ 12 أكتوبر2017م.

وأشار أنه بموجب الغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقى ضمن العقوبات سوي بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور ويشير الخطاب الى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الاوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12اكتوبر2017.

يذكر أن بنك السودان المركزى قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.