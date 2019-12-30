عاجل| وزارة الإعلام تصدر قرارا مهما بشأن قنوات طيبة الفضائية

الإثنين 30 ديسمبر 2019

أصدر وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، قرار بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، لمالكها رجل الدين المتشدد عبد الحي يوسف. وتسببت تلك المنصات في توتر العلاقات مع دول اثيوبيا وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطى وكينيا ويوغندة، باعتبارها تنشر التطرف الديني. وتبث من خلال الشبكة عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية. وأشار القرار إلى أن حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية والتحكم الكامل في عمل منصات البث الإذاعي والتلفزيوني وتجميعها تحت إدارة الهيئة. واستند القرار على الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بأن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن إتحادي، وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري للهيئة داخل السودان. وأضاف القرار إلى انه لا يمكن القيام بأي عملية شراكة من إنشاء وإدارة منصات البث مع أي جهة بخلاف الهيئة. وتابع: بموجب قرار رئيس الوزراء الإنتقالي رقم (70) لسنة 2019، الخاص بالجهاز التنفيذي الإنتقالي. واوضح القرار ترخيص الهيئة لقناة طيبة الفضائية بالبث من السودان، لكن السماح بامتلاك منصة وبث قنوات أخرى من خلالها فيه مخالفة صريحة للقانون السوداني. وإستند القرار إلي خطاب سابق للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني والخاص بتوفيق أوضاع منصة شركة الأندلس والذي توصلت فيه إلي أن تقوم شركة الأندلس، بالتنازل عن ملكية أجهزة المنصة لصالح الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني وبشكل رسمي مع التعويض، وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلي هيئة البث. وخير القرار شركة الأندلس بالخيار الأول أو إعادة تصدير المنصة لخارج السودان.

